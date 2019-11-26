شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة يعرض "رودرام 2018" للتقريب بين عالمى السينما والطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مهرجان القاهرة السينمائي فى السادسة والنصف من مساء غد الأربعاء، الفيلم الهندى "رودرام 2018" للمخرج جاياراج، فى عرضه الدولي الأول، وذلك بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم يُعرض في قسم البانوراما الدولية، بالتعاون مع ملتقى ميدفست مصر، دعما لفكرة التقريب بين عالمي السينما والطب.

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"رودرام 2018" تدور أحداثه حول زوجين مسنين يتعرضان لحصار في منزلهما لعدة أيام بسبب فيضان شديد، ورغم أن الزوجة تعاني من أمراض الشيخوخة إلا أنها تعتني بنفسها وبزوجها الذي يعاني مرض الزهايمر، وتحاول بكل جهدها البقاء على قيد الحياة حتى تأتي المساعدة.

يعقب عرض الفيلم جلسة نقاش عن أمراض الشيخوخة التي تدور حولها أحداث الفيلم، وما الذي يدفع زوجة تعاني من الشيخوخة للاعتناء بزوجها الذي يعاني الزهايمر، بحضور مخرجه جاياراج، كما يشارك في المناقشة أيضا، أستاذ الطب النفسي أسامة رفعت، ونور عبد المجيد مؤلفة رواية "أنا شهيرة أنا الخائن" التي تم تحويلها إلى مسلسل الاسم نفسه، ويدير الحوار طبيب أمراض الشيخوخة الانجليزي من أصل سوداني خالد مصطفى علي، المؤسس المشارك لملتقى ميدفيست مصر.