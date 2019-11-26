شكرا لقرائتكم خبر عن علياء زكى: "أيام القاهرة" حجزت مكانها وتصل قيمة الجوائز إلى 200 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت علياء زكى، مدير أيام القاهرة لصناعة السينما، إن النسخة الثانية التى اختتمت فعالياتها اليوم، شهدت توسعا وتطورا كبيرا، على مستوى مشاركات الضيوف، والدعم المقدم من الرعاة، مؤكدة أن الحدث أصبح مهما لمحترفى صناعة السينما والتليفزيون، ويضعونه على خريطتهم كل عام، حيث يعتبرونه فرصة للالتقاء والتعارف مع أصحاب المشاريع المشاركة فى ملتقى القاهرة لصناعة السينما الذى يقام ضمن "أيام القاهرة"، ويقدم دعما للفائزين تصل قيمته إلى 200 ألف دولار.

وأوضحت علياء زكى أن "أيام القاهرة لصناعة السينما" استطاعت أن تثبت وجودها، كمنصة كانت الصناعة فى أمسّ الحاجة إليها، خاصة بعد توقف منصات مهمة كانت تقدم الدعم للسينما منها "دبى"، مشيرة فى الوقت نفسه إلى ردود الفعل الإيجابية على المحاضرات والورش التدريبية التى تقدمها المنصة خلال مهرجان القاهرة، لما ينقله الضيوف من خبرات إلى صناع السينما، تساعدهم فى حياتهم المهنية.

وكشفت علياء زكى عن نيتها العمل خلال الفترة المقبلة، على إقامة فعاليات مرتبطة بالمنصة طوال العام، لتكون مصدر إلهام لكثير من الموهوبين، الذين ينتظرونها من العام للعام.