شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة يعرض "عن الأبدية" الفائز بجائزة أحسن مخرج بفينيسيا.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الثانية عشرة والنصف من ظهر غد الأربعاء، فيلم "عن الأبدية" للمخرج روي أندرسون، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم الذي فاز بجائزة أحسن مخرج بمهرجان فينيسيا يعرض في القسم الرسمي خارج المسابقة، وهو إنتاج سويدي ألماني نرويجي مشترك، ويعد الفيلم انعكاسا على الحياة البشرية بكل جمالها وقسوتها، روعتها وتفاهتها، حيث نتجول مثل الحلم، مسترشدين بلطف راوي ذي طابع شهرزادي.

وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية، حضره عدد غير من نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلماً ما بين روائي طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.