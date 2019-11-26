شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة يعرض "عن الأبدية" الفائز بجائزة أحسن مخرج بفينيسيا.. غدا والان مع تفاصيل الخبر
الفيلم الذي فاز بجائزة أحسن مخرج بمهرجان فينيسيا يعرض في القسم الرسمي خارج المسابقة، وهو إنتاج سويدي ألماني نرويجي مشترك، ويعد الفيلم انعكاسا على الحياة البشرية بكل جمالها وقسوتها، روعتها وتفاهتها، حيث نتجول مثل الحلم، مسترشدين بلطف راوي ذي طابع شهرزادي.
وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية، حضره عدد غير من نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلماً ما بين روائي طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.
كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان القاهرة يعرض "عن الأبدية" الفائز بجائزة أحسن مخرج بفينيسيا.. غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.