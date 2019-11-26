شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم البرازيلي "الرجل الودود" بمهرجان القاهرة على المسرح الكبير.. غدا والان مع تفاصيل الخبر
الفيلم مشارك في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه حول نجم روك يجد نفسه متورطا في مقتل ضابط شرطة بشكل غير مباشر، فيسعى لإبراء ذمته عبر رحلة ليلية للبحث عن الطفل المشتبه فيه، ليصطدم بكلتا السلطتين اللتين تتنازعان السيطرة على المجتمع: الشرطة ومواقع التواصل الاجتماعي.
وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية، حضره عدد غير من نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلماً ما بين روائي طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.
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