شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم البرازيلي "الرجل الودود" بمهرجان القاهرة على المسرح الكبير.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في السادسة والنصف من مساء غد الأربعاء، عرض "جالا" للفيلم البرازيلى "الرجل الودود"، للمخرج إيبير كارفالو وذلك في المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم مشارك في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه حول نجم روك يجد نفسه متورطا في مقتل ضابط شرطة بشكل غير مباشر، فيسعى لإبراء ذمته عبر رحلة ليلية للبحث عن الطفل المشتبه فيه، ليصطدم بكلتا السلطتين اللتين تتنازعان السيطرة على المجتمع: الشرطة ومواقع التواصل الاجتماعي.