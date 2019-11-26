شكرا لقرائتكم خبر عن "آسر طيار روسى" عرض فيلم "مغادرة أفغانستان" للمخرج بافيل لونجين.. غدا والان مع تفاصيل الخبر
الفيلم يُعرض ضمن قسم عروض خاصة، وتدور أحداثه في عام 1989 مع اقتراب نهاية الحرب السوفيتية الأفغانية، حيث يأسر المجاهدون الأفغان طيارًا هو ابن أحد الجنرالات السوفيتيين، فتكلف الإدارة إحدى كتائبها بمهمة أخيرة قبل الانسحاب، وهي إعادة هذا الطيار.
وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية، حضره عدد غير من نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلماً ما بين روائي طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.
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