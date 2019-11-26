شكرا لقرائتكم خبر عن "آسر طيار روسى" عرض فيلم "مغادرة أفغانستان" للمخرج بافيل لونجين.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في التاسعة والنصف من مساء غد الأربعاء، فيلم "مغادرة أفغانستان" للمخرج بافيل لونجين، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم يُعرض ضمن قسم عروض خاصة، وتدور أحداثه في عام 1989 مع اقتراب نهاية الحرب السوفيتية الأفغانية، حيث يأسر المجاهدون الأفغان طيارًا هو ابن أحد الجنرالات السوفيتيين، فتكلف الإدارة إحدى كتائبها بمهمة أخيرة قبل الانسحاب، وهي إعادة هذا الطيار.

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