شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة فنية بمهرجان القاهرة تسلط الضوء على صحوة السينما السودانية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الرابعة والنصف من مساء غد الأربعاء، ندوة بعنوان "السينما السودانية.. الحراك والصعود"، وذلك فى مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

الندوة يديرها الناقد العراقي عرفان رشيد، بحضور ثلاثة من أبرز صناع السينما في السودان، هم؛ المخرج أمجد أبو العلاء مخرج فيلم "ستموت في العشرين"، ومروة زين مخرجة فيلم "الخرطوم أوفسايد"، وطلال عفيفي مؤسس مهرجان السودان، وسودان فيلم فاكتوري.

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ومن المقرر أن يدور النقاش حول الصحوة التي تشهدها السينما السودانية مؤخرا، والتى أهلتها للمنافسة في أهم المهرجانات الدولية، والفوز بعدد من الجوائز.