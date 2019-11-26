شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة فنية بمهرجان القاهرة تسلط الضوء على صحوة السينما السودانية غدا والان مع تفاصيل الخبر
الندوة يديرها الناقد العراقي عرفان رشيد، بحضور ثلاثة من أبرز صناع السينما في السودان، هم؛ المخرج أمجد أبو العلاء مخرج فيلم "ستموت في العشرين"، ومروة زين مخرجة فيلم "الخرطوم أوفسايد"، وطلال عفيفي مؤسس مهرجان السودان، وسودان فيلم فاكتوري.
ومن المقرر أن يدور النقاش حول الصحوة التي تشهدها السينما السودانية مؤخرا، والتى أهلتها للمنافسة في أهم المهرجانات الدولية، والفوز بعدد من الجوائز.
وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية، حضره عدد غير من نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلماً ما بين روائي طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.
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