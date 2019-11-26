فيديو| أحلام: "علاقتي انتهت بأصالة.. ولا أريد تدخل أحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكدت الفنانة الإماراتية أحلام أن علاقتها بأصالة انتهت، مشيرة إلى أنها متخذة لقرار نهائي.

وأضافت خلال لقاء مع "mbc trending" على هامش إحدى حلقات "The voice" أنها مبسوطة برد الفنانة نوال، حين سألت عن إمكانية التدخل بأنها لن تتدخل.

وتابعت: "الله يسهل على الجميع، لا أريد لأحد أن يتدخل، بدي أعيش لفني وجمهوري دون الدخول في المشاكل، وتجمعني صداقة بالناس التي تحبني فقط".

ودائما ما كانت تشهد العلاقات بين أصالة وأحلام لشد وجذب على مدار عمريهما في الوسط الفني، وبعد فترة من الصلح والهدوء مؤخرا، وقعت خلافات بينهما بسبب أزمة مرض الإعلامية فجر السعيد، التي تجمعها علاقة قوية بأحلام.