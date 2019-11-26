محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
حضر المخرج ديفيد ديفيد وصناع الفيلم الكولومبي الحدود، عرضه الأول بمهرجان القاهرة السينمائي، ضمن المسابقة الدولية، وهو أيضا العرض العالمي الأول له.
كما حضرت الفنانة رانيا يوسف، والتقطت الصور على السجادة الحمراء قبل عرض الفيلم.
وتدور أحداث الفيلم على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا في وقت الأزمة السياسية المشتعلة بين البلدين، حيث يوجد امرأة من الأنديز تعيش هي وزوجها وأخوها على نهب المسافرين العابرين للحدود ولكن القدر يدفعها إلى حافة العيش في الوهم والاستغراق في أحلام سوريالية غامضة.
كانت هذه تفاصيل خبر بحضور صناعه ورانيا يوسف.. عرض "جالا" للفيلم الكولومبي الحدود في "القاهرة السينمائي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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