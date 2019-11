قام بجولة داخل الأهرامات وأثار الجدل حول مصريته.. النجم العالمي بيلي زين يوثق زيارته لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر النجم العالمي وليام جورج الشهير بـ"بيلي زين"، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديوهات، عبر حسابه على "إنستجرام"، التي توثق زيارته لمصر، وذلك منذ وصوله أمس، للقاهرة لحضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

ونشر "زين" مجموعة صور من مطار القاهرة بعد وصوله مباشرة، ثم زار الأهرامات، وعبر "زين" عن فخره بهذه الزيارة، وسعادته بزيارة الأهرامات وأبو الهول، ووثق النجم العالمي زيارته بعدد من الفيديوهات من خلال كاميرا تليفونه الخاص.

وحرص "زين" على التجول داخل الأهرامات، والتعرف على الكثير من المعلومات والأسرار حول عظمة هذا البناء العظيم الذي قام به المصريين القدماء، كما حرص "زين" على ركوب الجمل والقيام بجولة داخل المنطقة الأثرية بالكامل.

من كثرة الصور والفيديوهات والتعليقات التي حرص "زين"، على مشاركتها مع جمهوره ومتابعيه حول العالم، تلقى زين سؤالًا حول مصريته، فسأله أحد الأشخاص قائلًا: "هل أنت مصري حقًا، فأجاب بيلي: أنا يوناني".

ويتواجد "بيلي زين"، حاليا في مصر لحضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ41، حيث سيتم تكريمه غدا الأربعاء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، لا سيما وإنه أحد أشهر الشخصيات الفعالة في صناعة السينما.

بيلي زين، درس المسرح في "هاراند للفنون المسرحية"، وظهر لأول مرة عام 1985 في فيلم الخيال العلمي "العودة إلى المستقبل" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا، وبعدها بعام ظهر لأول مرة على الشاشة الصغيرة بفيلم "Brotherhood of Justice"، وهو فيلم تليفزيوني، ومن أشهر أعماله دوره في فيلم "تياتنك" الذي نال عنه جائزة لجنة التحكيم الكبرى بمهرجان صندانس.

وأمضى حقبة الثمانينيات في جمع الخبرات وأداء عدد من الأدوار التي نال عنها إشادات نقدية في أفلام مثل Dead Calm، Critters، Back to the Future Part ، وفي التسعينيات حقق نجاحا ملحوظا في مسلسل الدراما الحربية "ممفيس بيل"، قبل أن يقدم دور "جون ويلر" في مسلسل "قمم الذروة". وفي عام 1997 ، وبعد نجاحه في فيلم "تيتانيك"، قدم عام 2001 دورًا مهمًا في فيلم The Believer نال عنه استحسان النقاد، كما فاز عنه بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان صندانس السينمائي عام 2001.

وقدم "بيلي زين" والأدوار المتميزة، منها: The Phantom ، Pocahontas II: Journey to the New World Cleopatra، و The Legends of Tomorrow، وSniper.