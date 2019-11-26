دنيا سمير غانم تنشر صورة مع آية ضحية التنمر : "فخورة بيكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنان دنيا سمير غانم، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها مع الطفلة آية.

وكتبت دنيا سمير غانم: "آيه طفلة عندها ١٠ سنين ومقدمة الاحتفالية الرسمية بمناسبة مرور ٣٠ سنة على اتفاقية حقوق الطفل. آية اتعرضت للتنمر على مدار سنين طويلة بسبب لون بشرتها الأسمر، لكن بمساعدة والدتها وثقتها بنفسها قدرت تتغلب على العنف النفسي اللي كانت بتتعرض ليه من زمايلها في المدرسة، آيه مش بس بطلة في مواجهة التنمر لكن كمان في مساعدة أطفال تانيين في مواجهة أي حد بيضايقهم أو يتنمر عليهم، فخورة بيكي يا آية ربنا يحميكي ".

يُذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم، قدمت في العام الماضي، مسلسل "بدل الحدوتة 3"، من إخراج خالد الحلفاوي.