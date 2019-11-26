فيديو| خالد زكي: عشت قصة حب من طرف واحد مع ميرفت أمين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الفنان خالد زكي، إنه عاش قصة حب بطلتها الفنانة ميرفت أمين، مشيرا إلى أنها قصة حب من طرف واحد.

وأضاف الفنان خالد زكي، خلال استضافته في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المعروض على شاشة cbc، أنه أحب ميرفت أمين بعد عملها في فيلم "أبي فوق الشجرة"، وأن الشعب المصري كله أحبها بعد هذا الفيلم، مشيرا إلي أنه شاهد فيلم "أبي فوق الشجرة" 12 مرة؛ لشدة حبه لها، وأنه كان يترك دراسته لمشاهدته.

وكانت آخر أعمال ميرفت أمين مسلسل "قيد عائلي" وشاركها البطولة الفنان عزت العلايلي، صلاح عبدالله، بوسي، أميرة هاني، ميرنا وليد، محمد رياض، كارولين عزمي، دينا فؤاد، محمد محمود عبدالعزيز، دنيا عبدالعزيز، محمد عز ونضال الشافعي.