غداً.. مهرجان القاهرة يسلط الضوء على صحوة السينما السودانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

يعقد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الرابعة والنصف من مساء غدا الأربعاء، ندوة بعنوان "السينما السودانية.. الحراك والصعود"، وذلك في مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

الندوة يديرها الناقد العراقي عرفان رشيد، بحضور ثلاثة من أبرز صناع السينما في السودان، هم؛ المخرج أمجد أبو العلاء مخرج فيلم "ستموت في العشرين"، ومروة زين مخرجة فيلم " أوفسايد الخرطوم"، وطلال عفيفي مؤسس مهرجان السودان، وسودان فيلم فاكتوري.

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ومن المقرر أن يدور النقاش حول، الصحوة التي تشهدها السينما السودانية مؤخرا، والتي أهلتها للمنافسة في أهم المهرجانات الدولية، والفوز بعدد من الجوائز.

يذكر أن، الدورة الحالية لمهرجان القاهرة قد انطلقت الأربعاء الماضي، وتستمر حتى 29 نوفمبر من الشهر الجاري.