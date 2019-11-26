تراند اليوم : محمد رمضان يتسبب في اعتزال فنان شهير

كشف المخرج المصري حسام الحسيني، أن الفنان المصري محمد رمضان هو السبب في اعتزال مجال التمثيل.

وأضاف الحسيني، في مقابلة تلفزيونية الى أنه كان يشعر بالحيرة والضياع بعد خوضه مجال الفن بين التمثيل والغناء والإخراج، وعدم قدرته على إتخاذ قرار بالإكتفاء في مجال محدد، وذكر ن الفنان محمد رمضان هو من ساعده في حل هذه المشكلة.

وتابع إنه كان يجلس مع رمضان للتحضير لتصوير فيديو أغنية “مافيا”، حين نصحه الأخير بضرورة التوقف عن تشتيت نفسه بين التمثيل والغناء والإخراج، وطالبه بالتركيز في موهبة واحدة وتحقيق النجاح فيها، قبل أن يبحث عن نفسه في باقي مواهبه، وهي النصيحة التي أخذ بها واعتزل التمثيل بسببها.