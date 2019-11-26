كيندال جينر ترغب بالإنجاب من صديقها الفلسطيني وهكذا علقت عائلة كارداشيان

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 10:42 مساءً - مازالت عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر الوحيدة في عائلة "كرداشيان" التي ليس لديها أطفال، ويبدو أنّ حمّى الأمومة أصابت كيندال، وبات حلم الأمومة يراودها، رغم تصريحاتها السابقة بأنها لا تريد أن يكون لديها أطفال.
كيندال نشرت يوم أمس مجموعةً من الصور اللطيفة عبر حسابها على انستقرام، وهي تعانق ابني شقيقتها كيم كارداشيان، وهما: سانت، 3 سنوات، وشقيقه الأصغر سالم ستة أشهر.
ولم تكتفِ بذلك، بل سألت كيندال معجبيها عن رأيهم في إنجاب أطفال من صديقها الفلسطيني، فيصل خضرة، 28 عامًا؛ إذ كتبت تعليقًا: "أيّ شخص مع تكوين أسرة بيني وبين فيصل يكتب I"، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
منشور كيندال لاقى تفاعلًا كبيرًا من قبل عائلتها، لا سيما والدتها كريس، وكيم وكيلي اللواتي جميعهنّ اتفقن معها وقمن بتشجيعها على القيام بهذه الخطوة.
بداية العلاقة بين كيندال وفاي على العلن، كانت خلال حفل زفاف جاستن بيبر وهايلي بلدوين، قبل أن يشاهدا معًا منذ شهور عدة خلال مهرجان كوتشيلا الموسيقي. وأخيرًا رصدتهما عدسات الكاميرات خارجيْن من أحد مطاعم سانتا مونيكا، حيث تناولا طعام العشاء معًا.
ويُعرف فيصل خضرة في هوليوود باسم "فاي خضرة" وهو مغنٍّ صاعد مولود في السعودية وتربّى في الإمارات، قبل أن ينتقل إلى أمريكا، وهو يعمل كعارض أزياء إلى جانب عمله الموسيقي، وظل صديقًا مقربًا من كيندال جينر لسنوات.
والدة فيصل خضرة مازالت تمتلك متجر The Art of Living في الرياض، ولديه شقيقتان توأمان تعملان كـ DJ.
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