سيرين عبدالنور تقترب من 500 ألف مشاهدة بأغنية أنا رجعت

تقترب النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور بأغنية بعنوان "أنا رجعت" 500 ألف مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". أغنية "أنا رجعت" باللهجة اللبنانية وهي من كلمات Advertisements وألحان صلاح الكردي. وألحان صلاح الكردي. وتقوم سيرين عبدالنور ببطولة مسلسل الديفا بمشاركه الفنان السعودي يعقوب الفرحان والمطربة المصرية بوسي وإخراج المخرجة اللبنانية ​رندة علم.

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