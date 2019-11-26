حسام الجندي يقبل زوجته أمام الكميرات ويشعلان التريندات

أشعل حسام الجندي، وزوجته الإعلامية التونسية منال الحمروني، موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في مصر، بعد أن آثارا ضجة كبيرة بقبلاتهما على السجادة الحمراء، خلال حضورهما عرض فيلم "احكيلي" المشارك في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

وحضرا حسام الجندي وزوجته منال الحمروني، العرض الخاص لفيلم "احكيلي"، وتعمدا

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إظهار حبهما أمام الكاميرات من خلال القبلات على السجادة الحمراء.



وقبل حسام الجندي، زوجته أمام الكاميرات، واتكأ على ركبتيه وقبل يدها، ومنحها قبلة أخرى جريئة على السجادة الحمراء.



كما حضر عرض فيلم "احكيلي" عدد كبير من نجوم الفن، وأطلت الفنانة ليلى علوي ولبلبة وشيرين رضا وعبير صبري وزوجها ونور وكندة علوش ودرة وغادة إبراهيم ومريم الخشت والإعلامية بوسي شلبي وغيرهم.

يذكر أن حسام الجندي ومنال الحمورني أعلنا زواجهما بداية شهر نوفمبر، وأطلا بالزي التراثي التونسي ليعلن الفنان المصري أنهما تزوجا بالفعل.

كما عملا سويًا من خلال مسلسل "مملكة الغجر"، الذي عرض في رمضان 2019 وكان من بطولة الفنانة فيفي عبده وحورية فرغلي وسامح الصريطي وغيرهم من النجوم.