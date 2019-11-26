قدَّم ملتقى القاهرة السينمائي يعلن عن مشروعات الأفلام الفائزة بجوائز النسخة السادسة 15 جائزة بقيمة 200 ألف دولار ضمن فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة.

أعلن ملتقى القاهرة السينمائي في ختام نسخته السادسة عن مشروعات الأفلام الفائزة بـ15 جائزة يقدّمها الشركاء والرعاة، وتصل قيمتها إلى 200 ألف دولار لتكون الأضخم منذ انطلاق الملتقى الذي يعد أحد فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويقام بشراكة مع مركز السينما العربية.

وأضاف ملتقى القاهرة السينمائي، جائزتين إلى قائمة الجوائز الرسمية هذا العام، وهما تنويه خاص من لجنة التحكيم وجائزة ورشة سرد، التي تتمثل في خدمات استشارية لتطوير السيناريو تقدمها السيناريست مريم نعوم.

جوائز ملتقى القاهرة السينمائي:

أرابيا بيكتشرز | 10 آلاف دولار ذهبت إلى

مشروع الفيلم الروائي اللبناني في مرحلة التطوير "ورشة" للمخرج نديم ثابت والمنتج جورج شقير

السينما العراقية | 5000 دولار ذهبت إلى مشروع الفيلم الروائي المصري في

مرحلة التطوير "سكن للمغتربات" للمخرج والمنتج ناجي إسماعيل

إنسان فيلمز | 7000 آلاف دولار ذهبت إلى

مشروع الفيلم الروائي المصري في مرحلة التطوير "الأرض المعلقة" للمخرجة نادين صليب والمنتجة هالة لطفي

باديا بالم هيلز | 15 ألف دولار ذهبت إلى مشروع الفيلم الروائي اليمني الأردني في مرحلة التطوير "المحطة" للمخرجة سارة إسحاق والمنتجة ناديا عليوات

شبكة راديو وتلفزيون العرب ART) | 10) آلاف دولار ذهبت إلى

مشروع الفيلم الروائي المصري في مرحلة التطوير "ليلى وأنا" للمخرجة ماجي مرجان والمنتج شادي حبشي

روتانا | 10 آلاف دولار ذهبت إلى

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مشروع الفيلم الروائي المصري في مرحلة ما بعد الإنتاج "عنها" للمخرج إسلام العزازي والمنتجتين دينا فاروق ورينا خوري.

ورشة سرد | خدمات استشارية لتطوير السيناريو تقدمها السيناريست مريم نعوم لمشروع الفيلم الروائي المصري في

مرحلة التطوير "ليلى وأنا" للمخرجة ماجي مرجان والمنتج شادي حبشي

ليث للإنتاج | جائزة عينية في المزج الصوتي من سامي غربي، الشريك ومصمم الصوت في Auditorium 7.1، ومدتها 15 يومًا، ما يعادل 12.000 دولار، وقد ذهبت إلى مشروع الفيلم الوثائقي المصري السويدي في مرحلة التطوير "أيام وحياة عمر الشريف" للمخرجين أكسل بيترسن ومارك لطفي والمنتجين سيجريد هيليداي ومحمد تيمور.

مركز السينما العربية| دعوة منتج مشروع الفيلم الروائي اللبناني في مرحلة التطوير "شميم" للمخرج كريم رحباني للمشاركة في روتردام فيلم لاب 2020

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي | دعوة للمشاركة في النسخة الأولى من سوق البحر الأحمر ذهبت إلى مشروع الفيلم الروائي اللبناني في مرحلة التطوير "ورشة" للمخرج نديم ثابت والمنتج جورج شقير

نيوسنشري | 10 آلاف دولار ذهبت إلى

مشروع الفيلم الروائي المصري في مرحلة ما بعد الإنتاج "عنها" للمخرج إسلام العزازي والمنتجتين دينا فاروق ورينا خوري.

MAD Solutions وErgo | توزيع الفيلم في العالم العربي بما يضمن حدًّا أدنى 30 ألف دولار لصُنَّاع مشروع الفيلم الوثائقي المصري السويدي في مرحلة التطوير "أيام وحياة عمر الشريف" للمخرجين أكسل بيترسن ومارك لطفي والمنتجين سيجريد هيليداي ومحمد تيمور

شبكة OSN | عقد ترخيص بقيمة 50 ألف دولار لمشروع الفيلم الروائي العراقي في مرحلة ما بعد الإنتاج "أوروبا" للمخرج والمنتج حيدر رشيد

The Cell | 3000 دولار وتوفير نسخة عرض DCP لمشروع الفيلم الوثائقي التونسي الفرنسي في مرحلة ما بعد الإنتاج "المدسطنسي" للمخرج حمزة عوني والمنتجة أريج السحيري

تنويه خاص من لجنة التحكيم | مشروع الفيلم الوثائقي اللبناني الفرنسي في مرحلة التطوير "على خطى جميلة في ظلال الأرز" للمخرجة فاطمة رشا شحادة والمنتج فرانك ميريندا

يُقام ملتقى القاهرة السينمائي كجزء من فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تقام بالشراكة مع مركز السينما العربية، وتنافس هذا العام 16 مشروعاً تنوعت بين الروائي والوثائقي، في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، وتنتمى المشروعات إلى مصر ولبنان والأردن واليمن وفلسطين والعراق وسوريا وتونس. أما لجنة التحكيم، ضمت السيناريست المصرية مريم نعوم، إيدا مارتينز المؤسِسة والمديرة العامة لشركة Media Luna New Films، والمنتج ومستشار المشاريع السينمائية والتلفزيونية جورج ديفيد.

يذكر أن شركاء ملتقى القاهرة السينمائي الذين قدموا الجوائز هذا العام، هم؛ أرابيا بيكتشرز (السعودية)، السينما العراقية (العراق)، إنسان فيلمز (مصر)، باديا بالم هيلز (مصر)، راديو وتلفزيون العرب ART (مصر والسعودية)، روتانا (مصر والسعودية)، ورشة سرد (مصر)، ليث للإنتاج (تونس)، مركز السينما العربية (مصر والإمارات)، مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي (السعودية)، نيوسنشري للإنتاج (مصر)، Ergo (مصر)، MAD Solutions (مصر والإمارات)، شبكة OSN (الإمارات)، The Cell (مصر).