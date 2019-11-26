فيديو.. حسين الجسمي يطرح أحدث أغانيه العاصمة

طرح الفنان حسين الجسمي أحدث أغانيه بعنوان العاصمة، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية العاصمة: من كلمات يابر سيف القبيسي، وألحان محمد الأحمد، وتوزيع فهد سواح. Advertisements وتقصد كلمات الأغنية العاصمة أبو ظبي، لدولة الإمارات العربية المتحدة. يشار إلى أن الفنان حسين الجسمي طرح مؤخرًا أغنية بعنوان خطير، وهي من كلمات مانع بن سعيد العتيبة، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع حسام كامل.

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