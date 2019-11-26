فيديو.. بيلي زين في جولة بالأهرامات قبل تكريمه في القاهرة السينمائي

نشر الفنان العالمي بيلي زين بعض الصور والفيديوهات، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر بيلي في جولة سياحية في الأهرامات، وأعرب الفنان العالمي عن شدة انبهاره بها، قائلًا: الأهرامات كل شيء.. هل أنت مستعد للدخول .. حتى مجرد البداية.. الباقي يجب أن تراه بنفسك واستخدم يديك تصاعديًا.

View this post on Instagram A post shared by Billy Zane (@billyzane) on Nov 26, 2019 at 12:41am PST

ومن المقرر أن يكرم مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 41، غدًا الممثل والمخرج الأمريكي بيلي زين، والذي يعد واحدًا من أبرز الشخصيات الفاعلة في صناعة السينما، واشتهر بتقديم شخصية الشرير هوكلي في فيلم تيتانيك.

يذكر أن الفنان العالمي بيلي زين شارك سابقًا في بطولة فيلم تيتانيك، وهو من تأليف وإخراج جيمس كاميرون، وبطولة كل من ليوناردو

دي كابريو، كيت وينسلت، بيل باكستون، بيلي زين، كاثي بيتس، فرانسيس فيشر، جلوريا ستيوارت، بيرنارد هيل، جوناثان هايد، فيكتور جاربر، ديفيد وارنر، داني نوتشي، سوزي أميس، برنار فوكس، إريك برايدين، جينيت جولدشتاين، إيوان ستيوارت، جوناثان فيليبس، مارك ليندساي تشابمان، إيوان جروفود، كريج كيلي، أوليفيا روزوود، رون دوناشي، جاسون باري، ريتشارد جراهام.

وتدور أحداث الفيلم حيث تسترجع روز المسنة ذكريات رحلتها على متن السفينة تيتانيك في أول رحلة لها بعرض البحر في عام 1912، وخضوعها في ذلك الوقت لتحكمات أسرتها التي دبرت لها زيجة من رجل ثري يدعى كال، ووقوعها في حب الرسام الفقير جاك الباحث عن فرصة جديدة في أمريكا، وما حدث للرحلة التي تحولت إلى كارثة إنسانية مروعة.