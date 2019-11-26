تراند اليوم : إطلالة ساحرة لريهام أيمن تلفت أنظار الجمهور – صورة

نشرت الفنانة ريهام أيمن عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وظهرت ريهام أيمن بإطلالة جذابة وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

قمر – احلى فنانة – ياجمالك

ريهام أيمن احتفلت بعيد ميلاد ابنتها الثاني في شهر مايو الماضي، وذلك من خلال حسابها الشخصي، وأكدت أن ابنتها هي نعمة من الله ومصدر فخر لها.

يُذكر أن شريف رمزي تزوج من ريهام أيمن عام 2015 بعد قصة حب جمعتهما في كواليس مسلسل «العراف»، وهي الزوجة الثانية في حياة شريف، الذي سبق وتزوج من منة ابنة النجمين حسين فهمي وميرفت أمين، والتي انفصل عنها عام 2011.