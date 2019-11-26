صور: نجمة ستار أكاديمي هايدي موسى تؤدي مناسك العمرة

نشرت نجمة ستار أكاديمي الفنانة هايدي موسى، صورها وهي تؤدّي مناسك العمرة، عبر حسابها على إنستقرام حيث كانت برفقة والدتها.

وتعليقاً على صورة جمعتها مع والدتها أمام الكعبة المشرفة بالعباءة السوداء، كتبت: اللهُمَّ زِدْ هذا البيتَ تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابةً وزِدْ مَن شرَّفَهُ وَعَظَّمَهُ ممن حَجَّه أو اعْتَمَرَه تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبِراً.

هايدي التي شاركت في موسم الرياض كضيفة شرف على حفل الموسيقار ممدوح سيف الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد، قدمت فاصلاً غنائياً واحداً، ثم توجهت إلى مدينة مكة لأداء مناسك العمرة.

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يذكر أنّ هايدي موسى أصدرت ألبوماً العام الماضي بعنوان "حنية الدنيا" وتم طرحه بطريقة مبتكرة للغاية، بعدما قامت بتصوير 12 كليبا تضم كل أغاني الألبوم، وقررت طرحهم جميعا عبر موقع اليوتيوب بعدما تم تصويرهم بطريقة جديدة مختلفة عن الطريقة التقليدية حيث كان يتم وضع صورة لبوستر الألبوم مع صوت المطرب فقط.

كما طرحت هايدي مؤخرا أغنية "أنا اتعودت" كلمات نادر عبد الله، ألحان حسين محمود، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس أحمد جودة وحققت نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية وصلت إلى 2 مليون.