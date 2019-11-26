تستعد النجمة المغربية أسما لزرق لتصوير أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «العشم» بطريقة الفيديو كليب خلال الأيام القليلة المُقبلة؛ لطرحها بشكل منفرد بعد انتهاء مراحل تصوير ومونتاج الكليب، الذي يأتي بعد خطوة إطلاقها ألبومها الأخير «إمشي»، حيث حملت هذه الأغنية -«إمشي»- كلمات الشاعر مصطفى مرسي وألحان أشرف سالم وتوزيع طارق عبد الجابر.
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هذا، وتنتمي أغنية «العشم» للون الدرامي الشعبي، وهو الذي تتميز به أسما لزرق، والأغنية من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشافعي وتوزيع طارق عبد الجابر ومن إنتاج شركة «الشام بالاس» لصاحبها المُنتج معمر المصري، والكليب سيتم تصويره تحت قيادة المخرج جميل جميل المغازي الذي سبق أن تعاون معها من قبل في إخراج أغنيتي «إمشي» و«حل عني».
والجدير بالذكر أن النجمة المغربية أسما لزرق قد فازت ببرنامج «نجم الخليج» في عام 2012. وتتميز بغناء عدة ألوان غنائية مختلفة من بينها المغربي والخليجي والمصري والموسيقى الأندلسية، حيث شبه الجمهور والموسيقيون المغاربة صوتها بصوت النجمة الراحلة ذكرى.
كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لشبيهة الفنانة ذكرى في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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