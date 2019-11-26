كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 09:56 مساءً - تعرضت المغنية العالمية أريانا غراندي لموقف محرج على المسرح، وجاء ذلك خلال تقديمها حفلًا في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، ضمن جولتها الحالية، وبينما كانت تمتع جمهورها بأدائها، تعثرت النجمة بينما كانت تسير على منصة عالية على المسرح وسقطت عليها.
وقبل أن يتفاقم الموقف أكثر وتتعرض غراندي للأذى، تدخل أحد الراقصين الذي كان إلى جنبها، وأمسك بها قبل ان تسقط من أعلى المنصة.
وتعاملت غراندي مع الموقف بشكل عادي، إذ إبتسمت واستكملت عرضها وكأن شيئًا لم يكن، وسط تهليل الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. أريانا غراندي بموقف محرج كادت تسقط على المسرح لولا تدخل أحد الراقصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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