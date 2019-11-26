مذيعة MBC تعلن خطوبتها بعد أشهر من طلاقها

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 09:56 مساءً - بعد أن كانت أعلنت قبل أشهر طلاقها من عازف العود أحمد سما بعد زواج جمعهما منذ العام 2012، فاجأت مذيعة الـMBC عزة زعرور المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بإعلان خطوبتها.
ونشرت صورة تجمعها بخطيبها وعلقت: “التقيت رجلي” مع الإشارة إلى أنه مصمم الغرافيك نور ياسين.
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A post shared by Azza Zarour | عزة زعرور (@azzazarour) on Nov 23, 2019 at 8:19am PST
وبودره نشر ياسين صورة تجمعهما عبر صفحته الخاصة وعلّق بالقول:”إذا وجدت أحداً تحبه في الحياة، إذاً تمسك بذلك الحب. أحبك عزة”.
وأضاف:””أملي ببكرى أحلى لأني بح. صرت أجمل.صرت أكمل.صارت الدنيا احلى معك عزة. بتمنى تلف الأيام وشوفك كل الدنيا.حبيبتي عزة. أنا فخور بحبك”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.