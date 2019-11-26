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شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "أشباح أوروبا" بدور العرض في إجازة نصف العام والان مع التفاصيل
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
فيلم اشباح اوروبا
حدد صناع فيلم "أشباح أوروبا" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى، يوم 8 يناير المقبل موعداً مبدئياً لطرح الفيلم فى دور العرض السينمائية والمنافسة به فى موسم إجازة نصف العام الدراسى 2020، حيث يعمل أبطال العمل على تصويرالنصف الثانى من المشاهد بشكل مكثف للانتهاء منه خلال شهر ديسمبر المقبل.
وصورت هيفاء وهبى وأبطال الفيلم العديد من المشاهد خلال الفترة الماضية في مناطق متفرقة مثل الحطابة ووسط البلد ومطار القاهرة وأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل وأيضاً استديو مصر وعدد من شوارع القاهرة وجمعتها المشاهد بالفنانين أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن.
فيلم "أشباح أوروبا " قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الاخراجية، ويشارك فى البطولة أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة.
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