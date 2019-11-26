شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى القاهرة السينمائى يعلن عن مشروعات الأفلام الفائزة بجوائز النسخة السادسة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 مهرجان القاهرة السينمائى أعلن ملتقى القاهرة السينمائى فى ختام نسخته السادسة عن مشروعات الأفلام الفائزة بـ15 جائزة، وتصل قيمتها إلى 200 ألف دولار لتكون الأضخم منذ انطلاق الملتقى، الذى يعد أحد فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، بمهرجان القاهرة السينمائى الدولي، ويقام بشراكة مع مركز السينما العربية.

وأضاف ملتقى القاهرة السينمائي جائزتين إلى قائمة الجوائز الرسمية هذا العام، وهما تنويه خاص من لجنة التحكيم وجائزة ورشة سرد، التى تتمثل فى خدمات استشارية لتطوير السيناريو تقدمها السيناريست مريم نعوم. 10 آلاف دولار ذهبت إلى مشروع الفيلم الروائى اللبنانى فى مرحلة التطوير "ورشة" للمخرج نديم ثابت والمنتج جورج شقير. السينما العراقية - 5000 دولار ذهبت إلى مشروع الفيلم الروائى المصرى فى مرحلة التطوير "سكن للمغتربات" للمخرج والمنتج ناجى إسماعيل. 7 آلاف دولار ذهبت إلى مشروع الفيلم الروائى المصرى فى مرحلة التطوير "الأرض المعلقة" للمخرجة نادين صليب والمنتجة هالة لطفي. 15 ألف دولار ذهبت إلى مشروع الفيلم الروائى اليمنى الأردنى فى مرحلة التطوير "المحطة" للمخرجة سارة إسحاق والمنتجة ناديا عليوات. 10 آلاف دولار ذهبت إلى مشروع الفيلم الروائى المصرى فى مرحلة التطوير "ليلى وأنا" للمخرجة ماجى مرجان والمنتج شادى حبشى. 10 آلاف دولار ذهبت إلى مشروع الفيلم الروائى المصرى فى مرحلة ما بعد الإنتاج "عنها" للمخرج إسلام العزازى والمنتجتين دينا فاروق ورينا خوري. ورشة سرد - خدمات استشارية لتطوير السيناريو تقدمها السيناريست مريم نعوم لمشروع الفيلم الروائى المصرى فى مرحلة التطوير "ليلى وأنا" للمخرجة ماجى مرجان والمنتج شادى حبشي. Advertisements جائزة عينية فى المزج الصوتى من سامى غربي، الشريك ومصمم الصوت فى Auditorium 7.1، ومدتها 15 يوماً، ما يعادل 12.000 دولار، وقد ذهبت إلى مشروع الفيلم الوثائقى المصرى السويدى فى مرحلة التطوير "أيام وحياة عمر الشريف" للمخرجين أكسل بيترسن ومارك لطفى والمنتجين سيجريد هيليداى ومحمد تيمور. دعوة منتج مشروع الفيلم الروائى اللبنانى فى مرحلة التطوير "شميم" للمخرج كريم رحبانى للمشاركة فى روتردام فيلم لاب 2020. دعوة للمشاركة فى النسخة الأولى من سوق البحر الأحمر ذهبت إلى مشروع الفيلم الروائى اللبنانى فى مرحلة التطوير "ورشة" للمخرج نديم ثابت والمنتج جورج شقير. 10 آلاف دولار ذهبت إلى مشروع الفيلم الروائى المصرى فى مرحلة ما بعد الإنتاج "عنها" للمخرج إسلام العزازى والمنتجتين دينا فاروق ورينا خوري. MAD Solutions وErgo | توزيع الفيلم فى العالم العربى بما يضمن حداً أدنى 30 ألف دولار لصُنَّاع مشروع الفيلم الوثائقى المصرى السويدى فى مرحلة التطوير "أيام وحياة عمر الشريف" للمخرجين أكسل بيترسن ومارك لطفى والمنتجين سيجريد هيليداى ومحمد تيمور. عقد ترخيص بقيمة 50 ألف دولار لمشروع الفيلم الروائى العراقى فى مرحلة ما بعد الإنتاج "أوروبا" للمخرج والمنتج حيدر رشيد. 3000 دولار وتوفير نسخة عرض DCP لمشروع الفيلم الوثائقى التونسى الفرنسى فى مرحلة ما بعد الإنتاج "المدسطنسي" للمخرج حمزة عونى والمنتجة أريج السحيري. تنويه خاص من لجنة التحكيم | مشروع الفيلم الوثائقى اللبنانى الفرنسى فى مرحلة التطوير "على خطى جميلة فى ظلال الأرز" للمخرجة فاطمة رشا شحادة والمنتج فرانك ميريندا. ويُقام ملتقى القاهرة السينمائى كجزء من فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التى تقام بالشراكة مع مركز السينما العربية، وتنافس هذا العام 16 مشروعاً تنوعت بين الروائى والوثائقي، فى مرحلتى التطوير وما بعد الإنتاج، وتنتمى المشروعات إلى مصر ولبنان والأردن واليمن وفلسطين والعراق وسوريا وتونس. أما لجنة التحكيم فضمت السيناريست المصرية مريم نعوم، إيدا مارتينز المؤسِسة والمديرة العامة لشركة Media Luna New Films، والمنتج ومستشار المشاريع السينمائية والتليفزيونية جورج ديفيد.

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