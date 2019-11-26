برلين La Casa De Papel يتغزل في أنطونيو بانديراس بعد اقتناص جائزة Vanity Fair

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

بيدرو ألونسو

حرص النجم الإسباني بيدرو ألونسو، صاحب شخصية "برلين" الشهيرة في مسلسل الدراما La Casa De Papel، على تقديم التهنئة والدعم للأيقونة الإسبانية أنطونيو بانديراس، بعد حصده لجائزة Vanity Fair التي أقيمت أمس في مدينة مدريد.



وتغزل "برلين" في الممثل الإسباني صاحب الـ 59 عاماً، بعد حصده للجائزة، واصفاً إياه بالمتحكم الدائم في شخصيته داخل الحبكات الدرامية التي جسد فيها "الألم والمجد والشجاعة"، بالإضافة إلى محاربته لأزماته القلبية التي تعرض لها خلال مشواره الفني، واستطاع ان يواصل في مسيرته"، وقال ألونسو: يفاجئني أنطونيو بقدراته المدهشة على أن يكون قادراً على استقبال شخصيات لا تعد ولا تحصي، وتوليد الشعور الدائم بالدعم المطلق للكثيرين، بالإضافة إلى احترامه المستمر للجميع.

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وظهر الممثل الإسباني الشهير صاحب شخصية "زورو"، على السجادة الحمراء بصحبة صديقته نيكول كيمبل، وأبنته ستيلا صاحبة الـ 23 عاماً، بعد حصده لجائزة Vanity Fair.

وعلى سياق متصل، يرجح الكثير من التقارير الإعلامية، ظهور "برلين" ضمن أحداث الموسم الرابع القادم للمسلسل الإسباني المقرر عرضه بداية العام المقبل، بعد ان نجح في جذب انتباه الكثيرين في ظهوره الأخير بالموسم الماضي، عقب اشتباه موته.

ومن المقرر أن يشهد الموسم القادم بداية جديدة للعصابة التى وضعت فى مأزق كبير نهاية الموسم الماضي بعد تدميرها لعربات الشرطة بالمدافع وظهورهم كأفراد عصابة حقيقة عكس ما كانوا يروجون بأنهم ضمن الشعب.