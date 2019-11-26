شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى وأحلام يقدمان التعازى لـ عبد المجيد عبد الله لوفاة شقيقه الأكبر والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 عبدالمجيد عبدالله قدم كل من الفنان حسين الجسمى، والفنانة أحلام، التعازى للمطرب السعودى عبد المجيد عبد الله، لوفاة شقيقه الأكبر، وكتب الفنان الجسمى عبر حسابه على تويتر، قائلا: "عظم الله أجركم أخي العزيز يابو عبد الله وجعلها آخر أحزانكم".

Advertisements وكتبت الفنانة أحلام: "أحسن الله عزاك يابو عبد الله، الله يرحمه ويحسن إليه ويجعل هذه الأيام خير أيامه ويبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله ويجعله فى جناته جنات النعيم". وأعلن المطرب السعودى عبد المجيد عبد الله عن وفاة شقيقه الأكبر، عبر حسابه على تويتر، وغرد قائلا: "انتقل إلى رحمة الله أخى الأكبر محمد وإنا لله وإنا إليه راجعون". وكشف المطرب عبد المجيد عبد الله مؤخرا في حوار إذاعي أنه عانى لمدة طويلة من آلام شديدة فى الأذن الداخلية، بسبب مرض اسمه "مانير" ليس له علاج وأبعده عن الغناء لفترة.

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