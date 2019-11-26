هل يقدم The Weeknd أغنية جديدة لصديقته السابقة سيلينا جوميز؟

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الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
سيلينا جوميز و The Weeknd
يبدو أن النجم العالمي The Weeknd يستعد لإصدار أغنية مهداه لصديقته السابقة النجمة العالمية سيلينا جوميز ، حيث قام النجم البالغ من العمر 29 عاما بتسجيل اسم أغنية "Like Selena" في مؤسسة ASCAP لحقوق الأداء ، و ذلك وفقا لموقع ET.
لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يغني فيها Weeknd عن سيلينا ، يعتقد العديد من المعجبين أن أغنيته "Call Out My Name" كانت عن سيلينا جوميز ، بينما كشف عدد من المواقع منها " جاست جيرد " أن النجم الشهير قد ألغى ألبوم كامل حول علاقتهما.
يذكرأن قصة حب سيلينا جوميزو The Weeknd في شهر يناير من عام 2017 ، بينما تم الانفصال في شهر أكتوبر من نفس العام .
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