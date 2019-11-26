نوال الزغبي تفاجئ الجميع بصورة عفوية على سرير غرفة نومها

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

نوال الزغبى

أحدثت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ضجة في أوساط متابعيها بعدما نشرت على حسابها على "إنستغرام" صورة لفتت أنظار الكثير من المتابعين.



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وظهرت فيها وهي تستلقي على السرير في غرفة نومها في منزلها مرتدية ملابس النوم. وأرفقتها بكلمات من إحدى أغنياتها: "وبيتقل والتقل سياسة والكلمة يردها بغلاسة ياما عانى فليلة وياما قاسى كلها أفلام" محققة أكثر من 50 ألف إعجاب.

وتساءل عدد من المتابعين عن جدوى التقاط الفنانين صوراً لأنفسهم من داخل غرفهم الخاصة منتقدين هذا بشدة فيما رأى آخرون أن النجمة تبدو عفوية جداً

ويشار إلى أن نوال أشعلت الحساب منذ أيام بعد نشرها صورة لها برفقة ابنتها تيا لمناسبة يوم ميلاد الأخيرة. ووجهت إليها من خلالها رسالة جاء فيها: "عيد ميلاد سعيد يا كلي، يا حبي، يا أميرتي".