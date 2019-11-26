شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانه المصريه عفاف شعيب تتحدث عن الندم بعد إجهاض نفسها أكثر من مرة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 عفاف شعيب كشفت الفنانة عفاف شعيب خلال لقائها في برنامج "تحيا الستات" الذي تقدمه المذيعة راغدة شلهوب على قناة "النهار"، عن خضوعها إلى أكثر من عملية إجهاض في بدايتها العملية وذلك بسبب ارتباطاتها الفنية التي كانت لابد أن تنفذها.

Advertisements وقالت: أجهضت نفسي أكثر من مرة بسبب ظروف عملي وهو أمر استغفرت ربي عليه كثيراً". وأضافت: "حاولت مراراً مع زوجي الثاني إلا أن الله عاقبني بعدم الحمل مرة أخرى، وعندما كبرت ندمت على ما فعلت وتركت نفسي لظروف العمل لتداهم حياتي الشخصية، وأتمنى من الله أن يسامحني على ما فعلته".

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