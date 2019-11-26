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شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان المصري حسن الرداد: آل باتشينو يشاركني بطولة مسلسلي في رمضان ٢٠٢٠ والان مع التفاصيل
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
حسن الرداد
شارك الفنان المصرى حسن الرداد جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بصورة أعلن من خلالها خوضه للموسم الرمضاني الدرامي المقبل بمسلسل جديد ومختلف تماماً.
وقام حسن الرداد بعمل دعاية غريبة من نوعها لمسلسله؛ حيث قام بتركيب صورته مع صورة النجم العالمي آل باتشينو، وكتب تعليقاً عليها «أنا وعم باتشينو اللي وقف مع الجيل كله، رمضان ٢٠٢٠، انتظرونا»، وتفاعل الكثيرون من محبي حسن الرداد مع منشوره الذي أعربوا عن دهشتهم منه، ولكن لم يقم حسن الرداد بالإعلان عن أي شيء آخر عن مسلسله الجديد.
يشار إلى أن الفنان حسن الرداد انشغل خلال الفترة الماضية بعرض مسرحيته الجديدة «لوكاندة الأوباش» بموسم الرياض الفني الذي يقام بالمملكة العربية السعودية.
وشارك حسن الرداد في بطولة المسرحية، مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم مايا دياب، هالة فاخر، ماجد المصري، سعد الصغير، حمدي الميرغني، أوس وأوس، بدرية طلبة، وحسن عبد الفتاح.
وكان للإعلامية إنجي على دور صغير بالعرض كضيفة شرف، وهو من تأليف أحمد فوزى ومحمد فوزي، وألحان حسن إش إش، ديكور محمود سامي، واستعراضات مصطفى حجاج، ومن إخراج الدكتور أشرف زكي.
على ناحية أخرى كان من المقرر أن يخوض الفنان حسن الرداد تجربة سينمائية جديدة مع الفنان عمرو يوسف، وكانوا يستعدون لها خلال الفترة الماضية، ولكنها تأجلت إلى ما بعد الموسم الرمضاني المقبل.
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