هايدي موسى تؤدي مناسك العمرة بعد مشاركتها الأولى في موسم الرياض

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

هايدى موسى

بعد مشاركتها الأولى في موسم الرياض، حرصت نجمة ستار أكاديمي الفنانة هايدي موسى، على أداء مناسك العمرة وشاركت متابعيها على حسابها بموقع إنستقرام بثلاث صور أظهرت تواجد والدتها برفقتها، ووجهت هايدي دعاء مطولا إلى الله ليحفظ بيته الحرام والكعبة ويزيدها شرفا.



هايدي شاركت في موسم الرياض كضيفة شرف على حفل الموسيقار ممدوح سيف الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد، وقدمت فاصلا غنائيا واحدا، ثم توجهت إلى مدينة مكة لأداء مناسك العمرة.

ونشرت هايدي عبر حسابها الشخصي بموقع انستقرام، صورة تجمعها مع والدتها أمام الكعبة المشرفة بالعباءة السوداء، وعلقت عليها قائلة: اللهُمَّ زِدْ هذا البيتَ تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابةً وزِدْ مَن شرَّفَهُ وَعَظَّمَهُ ممن حَجَّه أو اعْتَمَرَه تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبِراً.

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وأصدرت هايدي موسى ألبوما واحدا بمسيرتها الغنائية العام الماضي بعنوان "حنية الدنيا" وتم طرحه بطريقة مبتكرة للغاية، بعدما قامت بتصوير 12 كليبا تضم كل أغاني الألبوم، وقررت طرحهم جميعا عبر موقع اليوتيوب بعدما تم تصويرهم بطريقة جديدة مختلفة عن الطريقة التقليدية حيث كان يتم وضع صورة لبوستر الألبوم مع صوت المطرب فقط.

ألبوم هايدي موسى احتل صدارة الأعلى تداولا عبر موقع تويتر في مصر، ودشن معجبوها هاشتاق بعنوان "انزل كبير" ظنا منهم أن هذا هو اسم الألبوم، ولكن الشركة المنتجة أكدت أن الألبوم له اسم آخر تم الكشف عنه قبل لحظات من صدوره وهو "حنية الدنيا".

هايدي تعاونت في البومها الاول مع عدد من الشعراء منهم أسامة محرز، هشام صادق، أحمد الجندي، سلمى رشيد، ايمن عز، عمرو المصري ومن الملحنين تتعاون هايدي مع كل من مدين، سامر ابو طالب، محمد خلف، محمد شحاته، مودي جمال، علاء الراوي، شريف اسماعيل ومن الموزعين طارق توكل، احمد عبد السلام، احمد الموجي، حازم السعيد، وأمجد معتز، وتم إعداد ماستر الألبوم في استديو هات أمريكا.

كما طرحت هايدي مؤخرا أغنية "أنا اتعودت" كلمات نادر عبد الله، ألحان حسين محمود، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس أحمد جودة وحققت نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية وصلت إلى 2 مليون.