عادل إمام يقدم رقصته الشهيرة في الاحتفال بعيد ميلاد نجله رامي

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

الفنان المصري عادل امام

في تأكيد جديد على تمتعه بالصحة وقدرته على استكمال تصوير دوره في مسلسل "فالنتينو" شارك صناع العمل مقطعا مصورا للفنان عادل إمام وهو يحاول تقديم رقصته الشهيرة، احتفالا بعيد ميلاد نجله المخرج رامي إمام، ولكن المقطع كشف عن عدم قدرة إمام على السير إلا بمساندة من ابنه.



مقطع الفيديو تم تصويره داخل الديكور الخاص لتصوير مسلسل " فالنتينو" وكشف عن تحضير المشاركون في العمل لاحتفال مفاجئ بعيد ميلاد المخرج رامي إمام الذي دخل البلاتوه بصحبة والده، لتنطلق بعدها أغنية عيد الميلاد، وحرص عادل إمام على تقديم رقصته الشهيرة ولكن دون أن يتحرك من مكانه، وانتظر مساندة ابنه حتى يتقدم بالسير نحو كعكة عيد الميلاد، وسط حضور النجمة داليا البحيري والفنان حمدي الميرغني.

يذكر أن المخرج رامي إمام كرس جهده طوال الفترة الماضية للظهور برفقة والده ونفي شائعات وفاته أو تدهور حالته الصحية، ونشر مؤخرا عبر صفحته الشخصية على موقع انستقرام أول مقطع فيديو لوالده الفنان عادل إمام من كواليس تصوير مسلسل "فالنتينو"، وظهر إمام في المقطع هو يراجع سيناريو وحوار مشهد جديد سيقوم بتصويره وبدا بحالة صحية جيدة.

رامي علق على الفيديو قائلا: حذروا من بجانبي الآن، ومع اللحظات الأولى يظهر والده عادل إمام بحالة صحية جيدة وبتركيز واضح يراجع حوار المشهد الذي سيتم تصويره في ديكور الفيلا، ضمن مشاهد مسلسل "فالنتينو"، وتجاهل عادل التصوير.

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وجاءت التعليقات من أغلب نجوم مصر متمنية دوام الصحة والتألق للفنان عادل إمام وكان التعليق الأول من النجم أمير كراره، ومن بعده النجوم منى زكي وهشام جمال وأوس أوس وعلا رشدي، وروجينا ومحمد عز ومي سليم وهيدي كرم وجيهان خليل ونشوى مصطفى وكتبت الفنانة رجاء الجداوي تعليقا مؤثرا قالت فيه: يارب دايما يا حبيبي ربنا يحفظه ويخليه لكم ولينا انا وكل الي بيحبوه.

ونفى المنتج هشام تحسين، الرئيس التنفيذي لشركة "ماغنوم" المنتجة لمسلسل "فالنتينو" للنجم عادل إمام، كل ما تردد عن تدهور صحة النجم الملقب داخل مصر بالزعيم، وأكد إن الفنان لم يدخل المستشفى كما روج البعض، وقال إن حسابا يحمل اسم الفنانة المصرية العائدة من الاعتزال حلا شيحا، كان السبب في انطلاق الشائعة، وبعد مراجعتها تبين أن الحساب لا يخصها وهو أحد الحسابات التي تنتحل شخصيتها.

أضاف أن تكرار شائعة وفاة عادل إمام صار أمرا مزعجا، وكان الفنان عادل إمام يتعامل مع الأمر سابقا بدون اهتمام، ويكتفى بتكذيب الخبر، ولكن تقرر تصعيد الأمر إلى القضاء وتقديم بلاغ رسمي إلى النيابة العامة المصرية بعد الرجوع إلى مباحث الإنترنت لمعرفة هوية من يدير الحساب، وسبب انتقال الخبر إلى بعض الفضائيات المعروفة داخل مصر.

وأوضح أنّ عادل يواصل تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "فالنتينو" بشكل طبيعي للغاية، وانتهى من تصوير حوالي 85% من مشاهده، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تصوير العمل بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، لعرضه في ماراثون دراما رمضان 2020.

وخرج الفنان عادل إمام عن صمته، بعد انتشار شائعة وفاته خلال الأيام الماضية؛ ليؤكد أن حالته الصحية بخير، وأن ما يتردد عن وفاته ليس له أي أساس من الصحة.

وقال إمام، في تصريح خاص، إنه اعتاد طوال الفترات الماضية على هذه النوعية من الشائعات السخيفة، التي تسبب حالة من القلق لجمهوره ومحبيه وأقاربه، موضحاً أن مروجي هذه الشائعات مرضى، وعلى الجميع تحرّي الدقة قبل تناقل أخبار قد تزعج أقارب الفنانين، وتسبب لهم الضيق النفسي، وتساءل الزعيم، كما يلقبه محبوه بطريقته الكوميدية: "وبعدين همّا كل شوية يموتوني؟ مبيزهقوش!!".