ياسمين صبري تمارس الرياضة في المالديف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورا لها من رحلتها إلى جزر "المالديف" عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام"، وهي تمارس الرياضة.

وكان آخر عمل لياسمين صبري مسلسل "حكايتي" الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته نخبة من نجوم التمثيل مثل أحمد بدير وجمال عبدالناصر وأحمد صلاح حسني ووفاء عامر ونهال عنبر.





ومن المقرر أن تخوض الفنانة المصرية هذا العام السباق الدرامي في رمضان 2020 بمسلسل يحمل عنوان "فرصة تانية" من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومعالجة درامية محمد سيد بشير.