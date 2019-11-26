شرير فيلم "تيتانك" يزور الأهرامات قبل تكريم "القاهرة السينمائي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل إلى القاهرة النجم العالمي بيلي زين، استعدادا لتكريمه ضمن فعاليات الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي.

وبيلي زين هو منتج وممثل أمريكي، عرف بأدوار الشر في هوليوود، من أشهر أدواره "كال هوكلي" في فيلم "تيتانيك"، وعمل في أكثر من فيلم مع كاتب السيناريو بيل فيشمان الذي يتولى تقديم فيلم السيرة الذاتية عن "براندو" كتابة وإخراجا.

واستغل الفنان العالمي تواجده بالقاهرة لزيارة الأهرامات وعدد كبير من المناطق الأثرية الموجودة داخل القاهرة.

وانطلقت فعاليات الدروة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، ومن المقرر توزيع جوائز مسابقاته في حفل ختام يقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

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