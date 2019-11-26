اشتباك بالأسلحة البيضاء في عرض "فروزن 2"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحول عرض الجزء الثاني من فيلم Frozen "فروزن" في سينما سيتي ستار في بيرمنجهام، بريطانيا، إلى كابوس جماعي، إثر تدخل الشرطة لفض اشتباك 100 مراهق محملين بأسلحة بيضاء بين خناجر وسكاكين.

لم يكن يتوقع أي من مشاهدي الفيلم تعرضهم لهذه التجربة القاسية خلال مشاهدة فيلم أنيميشن، إذ إن أسوأ ما يمكن حدوثه لن يخرج عن سكب كوب مياه غازية بالخطأ على ملابسهم أو استماعهم إلى بكاء طفل طوال عرض الفيلم في قاعة السينما، لكنهم كانوا على موعد بمفاجأة صادمة.

وفقا لموقع "وي جوت ذيس كوفرد" الأمريكي، لم يحدث الاشتباك بسبب خلاف على شخصيات أو أحداث الفيلم الكارتوني، وإنما بسبب فيلم الدراما والجريمة البريطاني Blue Story "بلو ستوري" للمخرج أندرو أونوبولو.

فيلم "بلو ستوري" مبني على معايشة المخرج الحقيقية لأفراد عصابات الشوارع في بريطانيا، ويحظى حاليا بتقييم مرتفع يصل إلى 90% على موقع "تومايتوميتر".

من الواضح أن المتورطين في أعمال الشغب والجريمة استغلوا عرض فيلم "بلو ستوري" للفت النظر، بدليل اندلاع 25 جريمة أخرى خلال عرض الفيلم في سينمات متفرقة في أنحاء بريطانيا.

من جانبها أعلنت بعض دور العرض السينمائية إلغاء عرض الفيلم مستقبليا، منعا لحدوث أي جرائم أو أعمال شغب، فيما استمر عرض الفيلم في دور عرض أخرى بجوار فيلم الأنيميشن "فروزن 2"، وهو ما أثار توتر الأهالي من احتمالية تكرار الشغب خلال عرض الفيلمين في السينما نفسها.