تراجع إيرادات أحدث أفلام "ترمينتور" يضعف آمال تقديم جزء جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف تيم ميلر، مخرج فيلم Terminator: Dark Fate (المدمر: مصير حالك)، أن احتمالية تقديم أجزاء جديدة لسلسلة الخيال العلمي الشهيرة، أصبحت أمرا مشكوكا فيه، خاصةً بعد الأداء المتواضع للفيلم الأخير في شباك التذاكر العالمي.

ورغم تلقي الفيلم عددا من المراجعات النقدية الإيجابية، إلا أن إيرادات الفيلم في افتتاحية عرضه لم تتجاوز 29 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما وصلت قيمة إيراداته حول العالم، إلى 102 مليون دولار، وهو ما يعني إمكانية وصول خسائر شركة "بارامونت" المنتجة إلى 130 مليون دولار.

وفقًا لموقع "ديجيتال سباي" الأمريكي، كانت هناك نية لتقديم ثلاثية جديدة لسلسلة "ترمينتور" في حالة نجاح الجزء الأخير، إلا أن تراجع الإيرادات أضعف هذه الاحتمالية.

وأوضح "ميلر"، أنه تحدث مع بقية صناع الفيلم عن إمكانية تنفيذ ثلاثية جديدة تبدأ بفيلم "المدمر: مصير حالك"، إلا أنه بمرور الوقت أصبحت الاحتمالية مستحيلة.

وبسؤال "ميلر" عن أسباب فشل الفيلم تجاريًا، رغم نجاحه نقديًا، أجاب المخرج أنه لا يمتلك أي فكرة، خاصةً أن إيرادات الفيلم كانت متماسكة بعد 3 أيام من طرحه، بعدها انهار تمامًا، ولا يعلم أحد السبب.

وتابع "ميلر": "لو بإمكاني أن أخمن الإجابة، ستكون بلا شك أن السلسلة أصبحت منهكة بشكل عام، وأصبح الجمهور يبحث عن ختامها".





