المذيعة هدى قطب تعلن خطوبتها على الهواء

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العين الإخبارية - صفوت دسوقىالثلاثاء 2019/11/26 10:09 م بتوقيت أبوظبي
هدى قطب وخطيبها جويل شيفمان
أعلنت المذيعة ذات الأصول المصرية في شبكة "NBC" الأمريكية، هدي قطب، خطبتها على الهواء.
وقالت قطب أثناء تقديم برنامجها: "سأطلعكم على سر طلب مني صديقي، جويل شيفمان، أن أشارككم إياه".
وقامت بسحب يدها من تحت المكتب حيث كانت تخبئ خاتم الخطوبة الكبير وقالت "إنني مخطوبة"، فيما أبدى زملاؤها في الاستوديو سعادة كبيرة بالخبر.
وأكدت قطب أن شيفمان عرض عليها الزواج أثناء تناولهما العشاء على الشاطئ خلال العطلة، وأنها أصيبت بالدهشة والفرح بعد سماع حديثه.
ولدت هدى قطب في 9 أغسطس 1964 وهي مذيعه الأخبار التلفزيونية الأمريكية، كما فازت بـ"جائزة إيمي النهار" في 2010 كجزء من فريق برنامج "عرض اليوم"، وعملت أيضا مراسلة لشبكه "إن بي سي"، كما أن والدي قطب من مصر، وعاشا فيها وكذلك في نيجيريا.
وتشارك هدى قطب في تقديم برنامج "Today" الذي تبثه شبكة "NBC" بدلا من المذيع مات لاور المتهم بممارسة "سلوك جنسي غير ملائم" مع زملائه بالعمل.
وانضمت هدى إلى سافانا جوثري لتصبحا أول امرأتين تقدمان البرنامج الشهير معاً.
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