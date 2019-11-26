ألفت عمر تكشفُ عن طبيعة "الرموز" التي ترتديها في إكسسواراتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعربت الفنانة المصرية ألفت عمر، عن سعادتها بالتغيرات التي شهدتها النسخة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي المقامة فعالياته هذه الأيام، مؤكدةً أن الأفلام التي تُعرض في المهرجان لأول مرة هي الأبرز.

وكشفت الفنانة في لقاء لـ"فوشيا" عن سرّ الجدل الذي دار حولها بشأن استطاعتها الكشف عن خيانة الرجال، لافتةً إلى أنه كان دورًا في مسلسل "نصيبي وقسمتك".

وكشفت ألفت عمر سرّ "الطلاسم" التي تستخدمها في الإكسسوارات الخاصة بها، وخاصةً "السلسلة" التي ظهرت بها في إحدى إطلالاتها بإحدى فعاليات مهرجان القاهرة فقالت: "كل رمز له دلالة وهذه الرموز المقصودة ضاربة مثلًا بالجمجمة بأنها دلالة الموت".

وكانت قد أعربت ألفت عمر عن استيائها الشديد بسبب الأزمة الأخيرة التي نشبت بين سمية الخشاب وطليقها أحمد سعد، وتطور الأمر إلى التراشق بالألفاظ ونشر الأسرار والفضائح على برامج السوشيال ميديا.

وقالت إنها تعرّضت لنفس الأزمة التي مرّت بها سمية الخشاب منذ عامين دون أن يعلم أحد بهذا الموضوع ولم تفكّر في الإعلان عن هذه المرحلة من حياتها.

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وعن إمكانية زواجها مرة أخرى، قالت إنها لا تفكّر في الزواج مرةً ثانيةً، وتابعت: "فقد قررت أن أعيش من أجل عملي وتربية ابني سليم، وسعيدة جدًا بحياتي الراهنة، ولا أشعر باحتياجي إلى رجل فيها، كما أنني عشت تجربة يمكن وصفها بأنها قاسية، ومن الصعب التفكير في تكرارها مرة أخرى، وربما يظن البعض أنني أصبحت معقّدة من الزواج، لكن الحقيقة أنني أشعر بأن حالي أفضل بكثير من دون ارتباط".

وأضافت ألفت أنها لم تُتابع هذا العام كل مسلسلات رمضان، ولكنها شاهدت "كلبش 3" و"ولد الغلابة" لأحمد السقا، الذي قدّم مشهدًا من أقوى وأعنف المشاهد في الدراما، وهو حرق "ضاحي".

ومؤخرًا فُجعت ألفت عمر بوفاة الفنان المصري عمر ناجي، والذي يعد خالها ولم يكد يمر أسبوع حتى فوجئت بوفاة والدتها أيضًا بعد صراع مع المرض، وكانت ألفت مازالت تتلقّى عبارات التعزية لوفاة خالها، ولكنها تحوّلت لتلقي عبارات التعازي لوالدتها أيضًا.

ونشرت ألفت عمر منشورًا عبر حسابها الخاص على فيسبوك قائلةً: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمي الغالية، أسألكم الدعاء"، وعلّقت: "صعب عليا أوي إني أكتبها".

يُذكر أن مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" شهد آخر ظهور للفنانة ألفت عمر على مستوى الدراما التلفزيونية وشهد العمل نجاحًا كبيرًا بين الجمهور المصري والعربي.