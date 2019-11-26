حنان مطاوع: الحياة عادية كل الستات بتخلّف وبتنزل.. ماذا قصدت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعربت الفنانة المصرية حنان مطاوع، عن سعادتها بالمشاركة في عضوية لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام الروائية القصيرة وذلك في النسخة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي المُقامة فعالياته هذه الأيام في دار الأوبرا المصرية.

وقالت حنان مطاوع، في لقاء خاص مع "فوشيا" إنها تستطيع الموازنة بين مشاهدة الأفلام في المهرجان وبين مراعاة ابنتها التي وضعتها مؤخرًا، مؤكدةً أنها تتغيّب عنها ساعتين يوميًا لمشاهدة الأفلام، مردفةً: "الحياة عادية كل الستات بتخلف وبتنزل".

وأكّدت أن المهرجان هذا العام مختلف عن غيره في ظل رئاسة المنتج محمد حفظي، لأنه مُطّلع على الأفلام العالمية ومواكب للسينما ويحضر الكثير من المهرجانات.

وأشارت إلى أنها تستعدُّ لبدء تصوير مسلسل "رحيل زهرة" بعد انتهاء المهرجان خاصةً أن التصوير بدأ بدونها، مبينةً أنها ستعود للظهور في ثوب المرأة الصعيدية.

ورُزقت الفنانة حنان مطاوع، بمولودتها الأولى بعد زواج دام 3 سنوات من المخرج المسرحي أمير اليماني، حيث نشرت صورتها بعد خروجها من غرفة العمليات مباشرةً جمعتها بزوجها ووالدتها الفنانة سهير المرشدي، معلنةً عن اسم ابنتها الذي أطلقته عليها وهو "أماليا".

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وحرصت حنان مطاوع على إخفاء وجه ابنتها في الصورة، موضحةً أن معنى اسم "أماليا"، ينتمي للفراعنة المصريين فهو اسم فرعوني قديم يعني "الأميرة الصغيرة ابنة الملك".

وكتبت حنان، في تعليقها على الصورة قائلةً: "من فترة قريبة ربنا رزقني أنا وزوجي الحبيب بأجمل هدية من رب العالمين، بابنتي أماليا، على فكرة أماليا اسم مصري قديم (فرعوني) معناه الأميرة الصغيرة ابنة الملك، ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات".

وبعد ولادة طفلتها الأولى، قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها سعيدة بشعور الأمومة، وتشكر الله على هذه النعمة التي منحها لها، دون أن تخطّط لها.

وبشأن إخفاء الحمل قالت إنها كانت في تصوير مسلسل "لمس أكتاف" كانت حاملًا في الشهر السادس، ولكنها استطاعت إخفاء الحمل؛ لأن الدور الذي كانت تجسّده، كانت ترتدي خلاله "العباءات"؛ ما أخفى حملها.

يُذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع مسلسل "لمس أكتاف"، والذي شاركت به في دراما رمضان الماضي مع النجمين ياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وغيرهم.