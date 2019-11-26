محمد رمضان يتوج بجائزة المغني الأكثر شعبية

يواصل النجم المصري محمد رمضان حصد الألقاب والجوائز، حيث حصل أخيرا على جائزة المغني الأكثر جماهيرية في أفريقيا، عن أغنيته “مافيا”.

وتوج رمضان بجائزة المغني الأكثر شعبية في أفريقيا، ليعلق قائلا: « الحمد لله أول جائزة دولية في ‏حياتي، جائزة المغني الأكثر شعبية في أفريقيا، من مهرجان أفريكا ميوزيك أووردز، وأنا بهدي الجائزة دي ‏ليكم أنتم اللي تستحقوها، أنتم أصحاب الفضل بعد ربنا، وثقة في الله نجاح وثقة في الله أكون دايما عند حسن ‏ظنكم ».‏

جائزة « أفريكا ميوزيك أوورد » تعد من أعرق الجوائز الموسيقية على مستوى قارة أفريقيا، ‏وتتضمن أفضل مطرب ومطربة وأفضل أغنية ودي جي وعمل فنى موسيقى كل عام على كافة مستويات القارة السمراء.و يذكر أن محمد رمضان يستعد لإحياء أولى حفلاته الغنائية الرسمية في المغرب، وتحديدا ‏مدينة مراكش، الأحد 29 كانون الأول/ديسمبر من الشهر المقبل.

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