تعرف على تفاصيل مقتل والد الفنانة ميرنا وليد خلال حرب لبنان في عيد ميلادها

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة ميرنا وليد والتي أكملت اليوم عامها الـ42 ، فهي من مواليد 17 كانون الأول/سبتمبر 1977 .ميرنا وليد بدأت مشوارها الفني عام 1991 وشاركت في بطولة عدد من الأفلام منها الراعي والنساء ولحظات حب.

كما شاركت ميرنا وليد في بطولة عدد من المسلسلات منها قصة الأمس وقاسم أمين وام كلثوم ومتخافوش وذئاب الجبل. وما لا يعرفه الكثير أن ميرنا تحمل الجنسية اللبنانية وقد ولدت في لبنان وتوفي والدها برصاصة عشوائية في القلب خلال الحرب بلبنان وجاءت لمصر مع والدتها للعيش بها

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