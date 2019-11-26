شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يؤهل زوجته للإخراج فى لندن.. وتستعد لأولى تجاربها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت مصادر مقربة لـ"الخليج 365" أن النجم تامر حسنى يؤهل زوجته بسمة بوسيل للعمل كمخرجة فى الوسط الفنى، حيث حرص على أن تدرس الإخراج على يد خبراء السينما والموسيقى فى لندن، وذلك من أجل تأهيلها لتصبح إحدى المخرجات السيدات فى مصر، وأكد مصدر مقرب من تامر حسنى أن بسمة ظلت تدرس لمدة 3 سنوات الإخراج وتعلمت حتى على عدة شهادات تقدير للعمل كمخرجة.

تامر حسنى يحرص دائماً على اكتشاف المواهب، حيث فتح الفرصة أمام العديد من المواهب فى بدايتها وعلى سبيل المثال الفنان الشاب إسلام جمال الذى اكتشفه تامر بمحض الصدفة فى فيلم "نور عينى" حيث كان صديق ابن عمه، كذلك المخرج محمد سامى الذي أسند له مهمة إخراج مسلسل "آدم" عندما كان مخرجاً للكليبات فى بداتيه حتى أصبح من أهم مخرجين الدراما والسينما، وكذلك الفنانة علياء صبحي وقدم معها أغنية "اطمن" ولاقت نجاحا كبيرا وقتها، وغيرهم من النجوم، حتى وصل دعمه للمواهب بزوجته بسمة بوسيل، إذ تستعد لإخراج أول أغنية مصورة للمطربة علياء بعنوان "روّق علينا" من كلمات وألحان عزيز الشافعي توزيع جلال الحمداوي، ومن المقرر طرحها الشهر المقبل.