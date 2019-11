شكرا لقرائتكم خبر عن هل يقدم The Weeknd أغنية جديدة لصديقته السابقة سيلينا جوميز؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي The Weeknd يستعد لإصدار أغنية مهداه لصديقته السابقة النجمة العالمية سيلينا جوميز ، حيث قام النجم البالغ من العمر 29 عاما بتسجيل اسم أغنية "Like Selena" في مؤسسة ASCAP لحقوق الأداء ، و ذلك وفقا لموقع ET.

لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يغني فيها Weeknd عن سيلينا ، يعتقد العديد من المعجبين أن أغنيته "Call Out My Name" كانت عن سيلينا جوميز ، بينما كشف عدد من المواقع منها " جاست جيرد " أن النجم الشهير قد ألغى ألبوم كامل حول علاقتهما.

يذكرأن قصة حب سيلينا جوميزو The Weeknd في شهر يناير من عام 2017 ، بينما تم الانفصال في شهر أكتوبر من نفس العام .