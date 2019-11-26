شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين سيف النصر وليلى علوى وسمية الألفى..نجمات مصريات تصدرن "ترند" السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذت 3 فنانات مصريات على قوائم البحث، والأكثر تداولا على ترند جوجل، وذلك بعد تداول العديد من الأخبار عن حياتهن الشخصية خلال الأيام القليلة الماضية.



الترندات

سمية الألفى وليلى علوى

البداية كانت مع النجمتين ليلى علوى، و سمية الألفى، حيث كان محور الحديث، والسبب الذى تصدر به النجمتان الترند كان الراحل فاروق الفيشاوى، حيث ظهرت سمية الألفى فى أحد البرامج التليفزيونية، لتتحدث عن علمها بعلاقة الحب بين فاروق الفيشاوى وليلى علوى، وتكشف أنها كانت على علم بقصص الحب التى عاشها، وأنها لم تكنّ مشاعر الكره لأى منهن، مبررة ذلك بأن الحب لا يمكن السيطرة عليه".

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سمية الألفى

وبدورها، تصدرت النجمة ليلى علوى قوائم البحث، والأكثر تداولا، لا بسبب ظهورها فى المحافل الفنية أو بسبب عمل فنى، ولكن بسبب تصريحات سمية الألفى عن علاقتها بزوجها الراحل فاروق الفيشاوى.



ليلى علوى

شيرين سيف النصر

أما النجمة شيرين سيف النصر والمبتعدة من سنوات طويلة عن عالم الأضواء والشهرة، والأعمال الفنية، فأصبح لا حديث لرواد مواقع التواصل الاجتماعى إلا عليها، وذلك بسبب الصور التى انتشرت تزعم أنها لشيرين سيف النصر، حيث اختفلت ملامحها تماما، وبدت أكثر بدانة، بشكل استبعد الكثيرون أن تكون هذه الصورة لشيرين سيف النصر، الممثلة الحسناء، التى كانت نجمة التليفزيون فى التسعينات وأوائل الألفية.