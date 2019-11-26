شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الجندى بعد قبلة السجادة الحمراء: لم أقصد تقليد الفيشاوى أو ركوب التريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الفنان الشاب حسام الجندى تقليد النجم أحمد الفيشاوى الذى اعتاد تقبيل زوجته ندى الكامل على السجادة الحمراء فى المهرجانات المختلفة، وصرح الجندى لـ"الخليج 365": "لم أقصد تقليلد أحمد الفيشاوى ولا أسعى وراء التريند".

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وتصدر حسام الجندى وزوجته الإعلامية منال الحمرونى محركات البحث جوجل، بعد أن تبادلا قبلات جريئة على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائى، خلال حضورهما عرض فيلم "احكيلي" المشارك فى فعاليات المهرجان.

الجندى رد على تهمة تقليد الفيشاوى قائلا إن قصة حب تجمعه بزوجته منذ سنتين انتهت بالزواج قبل 3 شهور من الآن كل تلك المشاعر ترجمت إلى قبلات على السجادة الحمراء، وذكر أن الصحفيين والمصورين كانوا ينادون عليهما: "مبروووووك.. مفيش قبلة الزواج"، فاستجاب لنداءاتهم.

يذكر أن الفنان حسام الجندى وزوجته الإعلامية التونسية منال الحمرونى أحدثا ضجة بقبلاتهما على السجادة الحمراء، خلال حضورهما عرض فيلم "احكيلي" المشارك فى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى، وتصدرا محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعى.