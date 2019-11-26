أصالة بفستان أبيض وطرحة: " نهاركم سعيد"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على فترات متقاربة أعتادت الفنانة أصالة، الظهورلجمهورها عبر حسابها على إنستجرام، حيث دائما تنوع إطلالاتها واليوم أطلت أصالة بشكل جديد حيث ارتدت فستان زفاف، وشاركت متابعيها الصورة وكتبت عليها : " نهاركم سعيد".
أصالة
وقد عبرت الفنانة أصالة، أمس الاثنين، عن سعادتها و حبها الشديد عند الوقوف على المسرح و الغناء لجمهورها، لافته أن الموسيقى رفيقه دربها.
ونشرت أصالة، عبر حسابها على انستجرام، صورة لها وهى تحمل الميكروفون، و كتبت عليها قائلة: "هنا أحيا أشعر بوجودي ، بأهمية ما أملك يصبح لكياني معنى، وهنا أكون معزوفة أفضفض وأُعبّروأشكو وأضحك وأرى حتّى الهموم تحنو علي يدقّ قلبي وتتسارع دقّاته".
وتابعت، " وتتفتّح في حنجرتي وروداً أراها ، وتتراقص الدّنيا ألماً وزهواً ، نظرات مكسورة حزينة حولي ، تتحوّل لبريق ترى في الأمل نجاة ، فلا حزن يدوم إنّ كانت الموسيقى رفيقة درب، ولاهمّ يقتل إنّ كانت الأغنية تروي تفاصيله، أغنياتي جزء منّ حكايتي، ولمّ تنته الحكاية بعد".
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