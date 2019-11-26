شكرا لقرائتكم خبر عن أكشن 2020 برعاية الستات الحلوة.. أمينة خليل وريم مصطفى وهيفاء وهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد الجمهور المصرى على تقديم النجوم لأدوار الأكشن، والتى تعد من النوعيات التى يفضلها وظهر ذلك على مدار السنوات الماضية التى شهدت هذه النوعية من الأعمال والنجاحات الكبيرة وخاصة على مستوى شباك التذاكر، الا أن الوقت الحالى يبدو أن فكرة اقتصار الأكشن على النجوم الرجال أصبحت تتغير بعض الشيء فى الأعمال المنتظرعرضها خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت أكثر من نجمة فى الأسابيع القليلة الماضية عن تقديمهن لأدوار الأكشن فى الأعمال اللاتي يقمن بتصويرها حاليا للعرض فى عام 2020، لتكون أدوار الأكشن فى العام المقبل برعاية الستات، وليس ذلك فقط وانما "الستات الحلوة" الذين قررن التخلى جمالهن والتمرد على الأدوار التي قدمت خلال الفترة الأخيرة.

بداية بالفنانة أمينة خليل التى تقدم الأكشن لأول مرة فى فيلم "لص بغداد" مع محمد إمام، إذ تظهر بشخصية زعيمة عصابة ومافيا فى دولة العراق، فهى شريرة وقوية ومتسلطة ولديها جيش كبير من المافيا تقوم بالسيطرة عليه، وتقدم أمينة هذه النوعية من الأدوار للمرة الأولى فى مشوارها الفنى.



امينة خليل

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى اطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.

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ريم مصطفى أعلنت أيضا تقديمها لدورأكشن لأول مرة فى مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضى، من خلال شخصية زوجة العوضى وتقوم بالعديد من العمليات الاجرامية يصاحبها عمليات مطاردات وحركة، وهوما تطلّب منها خوض تدريبات قتالية معينة منها رياضة البوكس.



ريم مصطفى

"شديد الخطورة" مقرر تقديمه على أكثر من جزء كل جزء 7 حلقات ويعرض على منصة watch it الرقمية، وأحداثه قريبة من الفيلم الأميركي الشهير Mr and Mrs Smith، الذي قام ببطولته الثنائي أنجلينا جولي وبراد بيت عام 2005، ويشارك فى بطولته رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإنتاج شركة سينرجى.

هيفاء وهبى ثالث النجمات التى تقرر تقديم الأكشن فى فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" والتى تلقت من أجله تدريبات على أيدى متخصصين في الأكشن، لاتقان دورها بالشكل المطلوب، اذ تقدم شخصيتين فتاة شعبية، وأخرى تعيش فى إحدى الدول الأوروبية وتقتحم عالم المطاردات والأكشن، وقبل يوم مازحت هيفاء، أحمد السقا أحمد عز، لدخولها عالم الأكشن بفيلمها، وطرحت فيديوعبرستوري "إنستجرام" قالت فيه: "بقولك إيه يا عز إنت والسقا.. خافوا مني".



هيفاء وهبى

فيلم "أشباح أوروبا " قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الاخراجية، ويشارك فى البطولة أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة.