غدًا.. "القاهرة السينمائي" يعرض "عن الأبدية" الفائز بجائزة الإخراج في فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الثانية عشر والنصف من ظهر غدا الأربعاء، فيلم "عن الأبدية" للمخرج روي أندرسون، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم الذي فاز بجائزة أحسن مخرج بمهرجان فينيسيا يعرض في القسم الرسمي خارج المسابقة، وهو إنتاج سويدي ألماني نرويجي مشترك، ويعد الفيلم انعكاسًا على الحياة البشرية بكل جمالها وقسوتها، روعتها وتفاهتها. حيث نتجول، مثل الحلم، مسترشدين بلطف راوي ذي طابع شهرزادي.

يذكر أن الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي، انطلقت الأربعاء الماضي، وتستمر حتى 29 نوفمبر الجاري.